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Экономика

В эвакуированном при размежевании поселке Ганим установлены первые здания

Иудея и Самария
Мин.строительства
время публикации: 13 июля 2026 г., 13:06 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 13:18
В эвакуированном при размежевании поселке Ганим установлены первые здания
Рои Хади, пресс-служба регионального совета Шомрон

Исторический момент в северной Самарии: доставлены первые жилые строения на территорию поселения Ганим, которое было ликвидировано два десятилетия назад в рамках плана размежевания.

Этот шаг предпринят спустя несколько месяцев после решения правительства, инициированного министром обороны Исраэлем Кацем и министром финансов Бецалелем Смотричем.

Профессиональные команды регионального совета Шомрон и организации "Амана", вместе с главой совета Йоси Даганом (который сам был депортирован из поселения Са-Нур), сопровождали установку зданий на месте. Летом сюда заселятся десятки семей, а вскоре откроется филиал новой предвоенной йешивы (мехины).

"Это историческое и волнующее утро, – заявил глава совета Йоси Даган в момент прибытия строений на территорию поселения. – Спустя 21 год после депортации мы своими руками восстанавливаем разрушенные поселения в северной Самарии, и сегодня утром мы начинаем возвращать жилые дома в поселение Ганим. Мы вернулись в Хомеш, мы вернулись в Са-Нур, сегодня мы возводим первый квартал в Ганим, а позже летом вернемся в Кадим и во множество других новых поселений, которых не было до депортации. Тот, кто не хотел видеть здесь 4 еврейских поселения, получит 18!".

Восстановление поселка Ганим реализуется в рамках программы регионального совета Шомрон совместно с правительственными министерствами по возобновлению и укреплению еврейского присутствия в северной Самарии, которая включает в себя строительство 18 новых поселений.

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