Глава МИД Испании обвинил ЕС в затягивании решения по торговле с израильскими поселениями

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европейский союз запретить импорт продукции из израильских поселений "на Западном берегу" (в Иудее и Самарии), обвинив Брюссель в затягивании принятия решения.

Перед встречей глав МИД стран ЕС Альбарес заявил, что Испания уже ввела такой запрет и Евросоюз должен последовать ее примеру. По его словам, речь идет не о новом политическом решении, а о применении международного права.

Министры иностранных дел ЕС обсуждают подготовленный Еврокомиссией документ с тремя возможными вариантами ограничений: введением импортных лицензий, запретительными пошлинами или полным запретом на торговлю с поселениями.

Пока решение не ожидается: страны ЕС расходятся как по существу мер, так и по вопросу о том, должно ли оно приниматься единогласно или квалифицированным большинством.

В мае Евросоюз не смог согласовать более широкие экономические меры и ограничился санкциями против трех израильтян и четырех организаций, связанных с поселенческим движением.

Израиль отвергает утверждения о незаконности поселений и считает подобные санкции политически мотивированными.