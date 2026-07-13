Деканы медфакультетов предупреждают об опасности гендерной сегрегации для здоровья людей

В преддверии голосования во втором и третьем чтениях по законопроекту о гендерной сегрегации в системе высшего образования Израиля деканы всех израильских медицинских факультетов выступили с предупреждением о крайне опасных последствиях принятия этого закона для медицинского образования и подготовки специалистов в области здравоохранения. Об этом сообщает в понедельник 13 июля новостная служба "Кан".

В письме, направленном депутатам Кнессета, деканы указывают, что "законопроект о гендерной сегрегации в академической среде представляет прямую угрозу здоровью граждан Израиля". По их словам, принятие закона приведет к тому, что "определяющим фактором при подготовке медицинских кадров станет пол преподавателя, а не его профессиональная квалификация".

Они также подчеркивают, что отказ от совместного обучения, которое критически важно для подготовки врачей к эффективной работе со всеми группами населения, может привести к утрате международного признания и авторитета израильских вузов.

В результате израильские врачи могут лишиться возможности проходить узкую специализацию в ведущих зарубежных клиниках, что в перспективе негативно скажется как на доступности, так и на качестве медицинской помощи в Израиле.