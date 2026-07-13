x
13 июля 2026
|
последняя новость: 15:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 июля 2026
|
13 июля 2026
|
последняя новость: 15:00
13 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Деканы медфакультетов предупреждают об опасности гендерной сегрегации для здоровья людей

Законы
Гендерная сегрегация
Кнессет
Университеты
время публикации: 13 июля 2026 г., 13:46 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 13:55
Деканы медфакультетов предупреждают об опасности гендерной сегрегации для здоровья людей
Yonatan Sindel/Flash90

В преддверии голосования во втором и третьем чтениях по законопроекту о гендерной сегрегации в системе высшего образования Израиля деканы всех израильских медицинских факультетов выступили с предупреждением о крайне опасных последствиях принятия этого закона для медицинского образования и подготовки специалистов в области здравоохранения. Об этом сообщает в понедельник 13 июля новостная служба "Кан".

В письме, направленном депутатам Кнессета, деканы указывают, что "законопроект о гендерной сегрегации в академической среде представляет прямую угрозу здоровью граждан Израиля". По их словам, принятие закона приведет к тому, что "определяющим фактором при подготовке медицинских кадров станет пол преподавателя, а не его профессиональная квалификация".

Они также подчеркивают, что отказ от совместного обучения, которое критически важно для подготовки врачей к эффективной работе со всеми группами населения, может привести к утрате международного признания и авторитета израильских вузов.

В результате израильские врачи могут лишиться возможности проходить узкую специализацию в ведущих зарубежных клиниках, что в перспективе негативно скажется как на доступности, так и на качестве медицинской помощи в Израиле.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2026

Закон о гендерной сегрегации в вузах утвержден к окончательному принятию Кнессетом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июля 2026

Ректоры израильских вузов выступают против законопроекта о раздельном обучении мужчин и женщин
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 17 июня 2026

В Кнессете обсудили законопроект о гендерном разделении на продвинутых академических степенях