Назначен новый глава управления по строительству метро в Гуш-Дане

Ави Халива, занимающий пост главы департамента в управлении государственной службы, назначен на должность директора управления метрополитена, остававшуюся вакантной в последние 9 месяцев.

Предыдущий председатель управления "Метро" Узи Ицхак подал в отставку в октябре 2025 года. После этого компанию покинула заместитель гендиректора Ноа Орен, а затем подал в отставку и руководитель передовой рабочей группы проекта Яир Эрез.

Помимо Халивы, на должность претендовали бывший генеральный директор минтранса Офер Малка, а также Шило Адлер и Тамир Коэн.

На сегодняшний день в управлении работают всего четыре сотрудника, ни один из которых не занимает старшую руководящую должность.

Проект метро в Гуш-Дане – крупнейший и самый дорогой транспортный проект из когда-либо запланированных в Израиле. Он включает три линии общей протяженностью около 150 км, около 109 подземных станций и стыковку с сетью скоростного трамвая и с железнодорожной сетью.

Значительная часть работ находится в стадии детального планирования, получения статутных разрешений и экспроприаций, а сами строительные работы будут выполняться постепенно на протяжении ближайших лет.