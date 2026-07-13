Президент PEN America ушел в отставку после публикации доклада о бойкоте израильских писателей

Президент американского отделения международной правозащитной организации PEN America, писатель эфиопского происхождения Динау Менгесту, подал в отставку спустя несколько часов после публикации доклада о положении израильских и еврейских писателей в мировой литературной индустрии.

По данным источников, Менгесту назвал "неэтичной" позицию организации, выступающей против культурного бойкота Израиля (BDS). Официальных подробностей своего решения он пока не раскрыл.

Накануне PEN America опубликовала масштабное исследование под названием "A Silent Moratorium", основанное на интервью с более чем 30 писателями, литературными агентами, переводчиками и издателями. В нем утверждается, что после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года и начала войны в секторе Газа многие израильские и еврейские авторы столкнулись с отказами издательств, отменой выступлений, трудностями при публикации книг и другими проявлениями профессиональной изоляции.

Авторы доклада приводят свидетельства о том, что некоторых писателей просили убрать из произведений еврейских персонажей или упоминания Израиля, а литературные агенты и издатели отказывались работать с авторами из-за их происхождения или взглядов. При этом PEN America подчеркивает, что выступает против любых культурных бойкотов, считая их угрозой свободному обмену идеями и свободе выражения мнений.

Отставка Менгесту вызвала новую волну дискуссий вокруг роли PEN America. Как отмечает журнал The Atlantic, критики решения считают, что организация должна одинаково защищать свободу слова всех писателей независимо от их национальности и политических взглядов. Сторонники бывшего президента, напротив, ранее обвиняли PEN America в недостаточной поддержке палестинских авторов и активистов.

PEN America была основана в 1921 году и является одной из крупнейших международных организаций, защищающих свободу слова и права писателей. В последние годы вопросы, связанные с войной между Израилем и ХАМАС, неоднократно становились причиной внутренних споров в организации.