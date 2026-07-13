Axios: Линдси Грэм готовил новый план нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, внезапно умерший 11 июля, в последние недели жизни занимался подготовкой нового дипломатического плана по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Об этом пишет обозреватель Axios Барак Равид, неоднократно обсуждавший инициативу с Грэмом.

Грэм считал соглашение между Эр-Риядом и Иерусалимом главным элементом послевоенного урегулирования на Ближнем Востоке. По его мнению, ослабление Ирана создавало для президента США Дональда Трампа редкую возможность добиться исторического соглашения, способного изменить региональную архитектуру. Сенатор предлагал начать интенсивные переговоры после выборов в Израиле и промежуточных выборов в США, чтобы подготовить сделку до вступления в должность нового состава Конгресса в январе.

По данным Axios, Грэм обсуждал инициативу с Трампом, Джаредом Кушнером, специальным посланником Стивом Виткоффом, доверенным лицом Биньямина Нетаниягу Роном Дермером, послом Саудовской Аравии в Вашингтоне принцессой Римой бинт Бандар и саудовским министром иностранных дел Фейсалом бин Фарханом. В ближайшие недели он намеревался посетить Израиль и Саудовскую Аравию, чтобы оценить готовность сторон возобновить переговоры.

Ключевой частью будущего соглашения должен был стать оборонный договор между США и Саудовской Аравией, основные положения которого были согласованы еще при администрации Джо Байдена. Для его ратификации требовалась поддержка двух третей Сената. Грэм полагал, что единственным реалистичным окном станет период после ноябрьских выборов, когда Конгресс продолжит работу в прежнем составе.

Саудовская Аравия по-прежнему требовала, чтобы нормализация сопровождалась необратимым и ограниченным по времени процессом создания палестинского государства. Грэм понимал, что для привлечения голосов демократов соглашение должно включать значимый прогресс по палестинскому вопросу, а сформированное после выборов правительство Израиля – быть готовым взять соответствующие обязательства. Он намеревался вместе с администрацией Трампа оказывать на израильское руководство серьезное давление.

В последние часы жизни Грэм поговорил по телефону с Трампом, обсудив Украину, санкции против России и новые удары по Ирану. После разговора сенатор пожаловался на плохое самочувствие, но собирался обратиться за медицинской помощью лишь утром, после участия в программе NBC. По словам собеседника Грэма, он пошутил, что пока не может умереть, поскольку должен добиться санкций против России, "разобраться с Ираном" и завершить израильско-саудовскую нормализацию. Через несколько часов сенатор скончался.