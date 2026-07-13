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Мир

"Не паниковать, верить официальной информации": мэрия Таганрога комментирует видео о разливе нефти

Война в России
Россия
время публикации: 13 июля 2026 г., 11:58 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 12:04
"Не паниковать, верить официальной информации": мэрия Таганрога комментирует видео о разливе нефти
AP Photo/Carmelo Alen

Администрация Таганрога прокомментировала распространяющиеся в социальных сетях фото и видео, свидетельствующие о разливе нефти на городском побережье. Загрязнение связывают с украинскими ударами по портовой инфраструктуре и танкерам.

"Ситуация с воздействием ЧС на жителей находится под контролем всех городских служб. Территория пляжей регулярно проверяется, загрязнений не обнаружено. Дважды в день Роспотребнадзором и Росприроднадзором берутся пробы почвы, воды и воздуха – показатели в пределах нормы", – сообщили в мэрии изданию "Таганрогская правда".

"Для предотвращения разлива нефтепродуктов установлено боновое заграждение", – заявляла ранее мэр Светлана Камбулова. Жителей также призывают не паниковать, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Отметим, что за последние дни ВСУ атаковали десятки судов, перевозивших через Азовское море топливо для Крыма. Часть из них находились в Таганрогском заливе. Подверглась ударам и топливная инфраструктура порта.

Мир
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