Минюст США договорился с PayPal о программе поддержки малого бизнеса на $30 млн

Минюст США сообщил о соглашении с компанией PayPal по итогам расследования программы инвестиций 2020 года, направленной на поддержку бизнесов, принадлежавших афроамериканцам и представителям меньшинств. В ведомстве заявили, что программа предоставляла незаконные преференции по признаку расы и происхождения. При этом в рамках соглашения минюст не установил нарушения закона о равных кредитных возможностях, а PayPal не признала нарушения.

По условиям соглашения PayPal создаст новую программу Small Business Initiative, в которой не будет критериев, основанных на расе, национальном происхождении или других защищенных характеристиках. Компания откажется от комиссий при обработке транзакций на общую сумму 1 млрд долларов для малых бизнесов в США. Стоимость этой льготы оценивается примерно в 30 млн долларов. Программа будет распространяться, в частности, на бизнесы, принадлежащие ветеранам, а также работающие в сельском хозяйстве, производстве и технологическом секторе.

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что минюст выполняет обещание президента Дональда Трампа "искоренить незаконные DEI-практики во всех уголках корпоративной Америки". По его словам, компании, использующие расу или национальное происхождение для дискриминации американцев, "столкнутся с жестким правоприменением".

В PayPal заявили, что компания более двух десятилетий помогает малому бизнесу получать доступ к цифровым финансовым инструментам и рада запустить новую инициативу поддержки малых предприятий.