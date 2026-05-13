Опубликована оценка стоимости проекта ПРО США "Золотой купол": 1,2 трлн долларов

Бюджетное управление Конгресса США (CBO) оценило стоимость проекта противоракетной обороны Golden Dome – "Золотой купол" – примерно в 1,2 трлн долларов за 20 лет. Эта сумма включает разработку, развертывание и эксплуатацию системы ПРО, которую президент Дональд Трамп продвигает как американский аналог израильской "Железной купола", но в несравнимо большем масштабе. Оценка CBO существенно превышает прежние цифры: Трамп ранее говорил примерно о 175 млрд долларов, а руководитель проекта в Пентагоне называл сумму около 185 млрд долларов.

Проект Golden Dome должен стать многоуровневой системой защиты США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. В отличие от израильского "Железного купола", предназначенного прежде всего для перехвата ракет малой дальности, американская система должна прикрывать всю территорию США, включая Аляску и Гавайи, и включать не только наземные средства обнаружения и перехвата, но и космический компонент. По данным Reuters, около 70% предполагаемой стоимости проекта приходится на создание группировки примерно из 7800 спутников-перехватчиков.

CBO подчеркивает, что расчеты основаны на одном из возможных вариантов архитектуры системы, поскольку Пентагон пока не представил достаточно подробных данных о масштабах развертывания и конкретных технологиях. При этом, по оценке бюджетного управления, даже столь дорогая система может быть рассчитана прежде всего на ограниченные региональные угрозы, например со стороны Северной Кореи, но не гарантирует защиты от масштабного удара со стороны таких держав, как Россия или Китай.

Программа уже вызывает критику в Конгрессе. Сенатор-демократ Джефф Меркли, запросивший оценку CBO, назвал проект "массовой раздачей денег оборонным подрядчикам за счет работающих американцев". По данным Reuters, начальные контракты на разработку компонентов системы уже распределяются между оборонными компаниями; в числе потенциальных участников проекта называются Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX и Boeing.

Трамп распорядился начать работу над системой указом в начале своего президентского срока и заявлял, что хочет сделать ее полностью действующей до января 2029 года. Оппоненты проекта считают такие сроки и прежние оценки стоимости нереалистичными, особенно с учетом космического компонента, необходимости постоянного обновления спутниковой группировки и сложности перехвата ракет на разных этапах полета.