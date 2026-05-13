Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 13 мая, температура понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 15-27 градусов, в Тель-Авиве – 20-26, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 26-37, в Беэр-Шеве – 18-31, на побережье Мертвого моря – 25-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-26, в Ариэле – 16-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-31, на Голанских высотах – 15-31.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн 50-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг будет жарко. В пятницу-субботу температура понизится, переменная облачность, местами возможны дожди. В воскресенье ожидается повышение температуры. В понедельник – местами дожди. Во вторник похолодает, переменная облачность.