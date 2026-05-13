Землетрясение в Тегеране, паника на фоне ожидания нового раунда войны

В ночь на 13 мая в Тегеране произошло землетрясение, встревожившее жителей иранской столицы, находящихся в состоянии постоянного напряжения после нескольких месяцев войны. По данным иранских государственных СМИ, подземный толчок магнитудой 4,6 был зафиксирован около полуночи по местному времени на глубине около 10 км. Геологическая служба США оценила магнитуду в 4,3, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр – в 4,5. Эпицентр находился к востоку от Тегерана, в районе границы провинций Тегеран и Мазандаран, недалеко от города Дамаванд. Сообщалось также о двух афтершоках магнитудой до 4.

По словам заместителя главы Красного Полумесяца провинции Тегеран Мортезы Резаи, сообщений о погибших, пострадавших или серьезных разрушениях к настоящему времени не поступало, однако спасательные группы были направлены в район эпицентра и приведены в состояние повышенной готовности. Иранские СМИ сообщили, что толчки ощущались примерно десять секунд; их почувствовали жители Тегерана, Караджа, Пардиса, Бумехена и Рудехена.

Несмотря на умеренную магнитуду, землетрясение вызвало панику среди части жителей. В районе Пардиса, расположенном ближе к эпицентру, люди покидали дома, ночевали в машинах и парках. Жители северных районов Тегерана рассказывали, что многоэтажные здания качались, а некоторые сначала решили, что началась новая атака.

Иран находится в сейсмоопасной зоне. В 2003 году землетрясение магнитудой 6,6 уничтожило древний город Бам – один из важнейших транзитных пунктов на Великом шелковом пути. Тогда погибли более 26000 человек, 30000 получили ранения, до 90% строений и объектов инфраструктуры города были разрушены. 12 ноября 2017 года землетрясение магнитудой 7,2 произошло на западе Ирана, тогда больше прочих пострадала курдская провинция Керманшах: погибли более 500 человек, свыше 7000 получили ранения и травмы.