Умер журналист и телеведущий Владимир Молчанов

Журналист и телеведущий Владимир Молчанов, автор и ведущий программы "До и после полуночи", умер 11 мая в Москве на 76-м году жизни. О его смерти сообщил фотограф и журналист Юрий Рост. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Владимир Молчанов родился в 1950 году. В 1967 году поступил на филологический факультет МГУ, с 1973 по 1986 год работал в Агентстве печати "Новости", занимался, в частности, темой нацистских преступлений. В 1987 году пришел на Центральное телевидение; в марте того же года в эфир вышел первый выпуск его информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", ставшей одной из знаковых передач эпохи перестройки. Молчанов также работал в программах "Время", "90 минут"/"120 минут", был членом Академии российского телевидения, лауреатом премии ТЭФИ и премии Союза журналистов России "Золотое перо России".

В последние месяцы Молчанов вновь был заметен для русскоязычной израильской аудитории благодаря проекту "Владимир Молчанов. До и после" на YouTube-канале "Шенкин 40". Цикл был представлен как авторское возвращение к людям, времени, памяти, архивам, цензуре, рискованным журналистским расследованиям и историям, остававшимся за кадром программы "До и после полуночи". Премьера проекта была анонсирована осенью 2025 года, выпуски выходили в 2025-2026 годах.