Застройщик отменил строительство первой башни Трампа в Австралии, назвав бренд "токсичным"

В феврале 2026 года малоизвестный австралийский застройщик Дэвид Янг и сын президента США Эрик Трамп публично объявили о планах построить первую башню Trump Tower на Золотом побережье Австралии. На встрече в Мар-а-Лаго стороны презентовали амбициозный проект роскошного курорта стоимостью 1,5 млрд долларов, который должен был стать самым высоким зданием страны. Эрик Трамп даже опубликовал рендер небоскреба с фамилией своей семьи на фасаде.

Однако, как сообщает The Guardian, менее чем через три месяца проект развалился. Теперь Altus Property Group утверждает, что бренд Трампа стал "токсичным" для австралийцев на фоне войны США с Ираном, тогда как Trump Organization обвиняет партнера в невыполнении финансовых обязательств и "пустых обещаниях". Янг заявил, что решение отказаться от бренда связано исключительно с бизнесом, а не с личным конфликтом с семьей Трампа, с которой он знаком почти два десятилетия. По его словам, негатив вокруг имени Трампа был раздут СМИ. Он также отверг обвинения в финансовых проблемах, несмотря на сообщения о двух его прошлых банкротствах.

В Trump Organization, напротив, заявили, что Altus не смогла выполнить даже базовые условия сделки, и назвали попытки списать разрыв на мировые события "отвлекающим маневром". Несмотря на конфликт, обе стороны уверяют, что продолжат развивать проекты высотной застройки в Австралии. При этом власти Голд-Коста сообщили, что официальная заявка на строительство башни в совет так и не поступала.