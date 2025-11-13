Производитель ракетных двигателей для ЦАХАЛа обвинил подрядчика во лжи по поводу контроля качества

Государственная оборонная компания "Томер", производящая двигатели для ракет "Хец", "Барак", "Экстра", "Ромах", "Нец Дорес", "Кидон Касум" и других для нужд ЦАХАЛа, обратилась в суд с иском против своего подрядчика, занимающегося механической обработкой компонентов для двигателей.

Согласно иску, подрядчик солгал ей по поводу проведения контроля качества обработки 180 комплектов компонентов для ракет, предназначенных для ВМФ ЦАХАЛа, сообщает "Калькалист".

Сумма иска – 10 миллионов шекелей. В иске указывается, что "Томер" заказала 180 комплектов элементов, включающих две трубы разных размеров и купол, и поставила сырье и чертежи для изготовления заказанных узлов. Через год выяснилось, что производимые узлы не соответствуют заказанным параметрам. В госкомпании обвиняют подрядчика в невыполнении инструкций и в предоставлении отчетов о проверке качества, не соответствующих действительности.

В результате инженерам "Томер" пришлось перепроверять поставленную продукцию. По утверждению "Томер", "в ходе проверок одна из труб в узле взорвалась". Выяснилось, что фактическая толщина стенки трубы была ниже требуемой. После этого были забракованы еще 14 заказанных узлов.

Представители подрядчика отвергают обвинения, утверждая, что они "лишены основания и не соответствуют истине".