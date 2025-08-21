В Араде проходит акция протеста гурских хасидов. Мэр города возмущен
время публикации: 21 августа 2025 г., 19:38 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 19:38
На улице А-Канаим в Араде проходит многотысячная демонстрация общины гурских хасидов против задержания религиозных уклонистов и призыва в армию студентов йешив.
В течение дня гурские хасиды, составляющие около 30% населения города, бойкотировали местные магазины и проводили массовые молитвы против закона о воинском призыве.
Мэр города Яир Мааян заявил, что он ожидал бы, чтобы жители города молились за освобождение заложников, успех резервистов, которых в четвертый или в пятый раз отправляют в сектор Газы, за безопасность или за выздоровление раненых.
