В Араде проходит акция протеста гурских хасидов. Мэр города возмущен

На улице А-Канаим в Араде проходит многотысячная демонстрация общины гурских хасидов против задержания религиозных уклонистов и призыва в армию студентов йешив.

В течение дня гурские хасиды, составляющие около 30% населения города, бойкотировали местные магазины и проводили массовые молитвы против закона о воинском призыве.

Мэр города Яир Мааян заявил, что он ожидал бы, чтобы жители города молились за освобождение заложников, успех резервистов, которых в четвертый или в пятый раз отправляют в сектор Газы, за безопасность или за выздоровление раненых.