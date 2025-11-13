x
13 ноября 2025
13 ноября 2025
Экономика

Стартап Cursor, разработчик ИИ-помощника для программистов, привлек $2,3 млрд

ИИ
Стартап
время публикации: 13 ноября 2025 г., 17:25 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 17:28
AP Photo/Daniel Estrin

Американский стартап Cursor, разработчик ИИ-помощника для программистов, привлек $2,3 млрд при оценке компании $29,3 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что еще в январе этого года компанию оценивали примерно в 12 раз дешевле.

По данным источников WSJ, Cursor отклонял предложения о покупке со стороны крупных игроков рынка ИИ.

Это уже третий раунд финансирования Cursor с начала года.

Крупнейшими инвесторами раунда стали фонды Accel и Coatue, участвовавшие и в предыдущих вложениях. В сделке также приняли участие действующие инвесторы Thrive Capital и DST Global, а среди новых – Google (Alphabet Inc.) и Nvidia.

Google предоставляет стартапу ИИ-сервисы и облачную инфраструктуру, Nvidia выступает клиентом Cursor.

Привлеченные средства стартап Cursor намерен направить на развитие собственной модели Composer, запущенной в конце октября, и на технические исследования. Хотя инвесторы подчеркивают, что главная задача сейчас – максимально быстро нарастить пользовательскую базу.

Composer требует значительных ресурсов – как в области специализированных кадров, так и по мощности графических процессоров, отмечает сооснователь и глава Cursor Майкл Труэлл.

Созданный в 2023 году ИИ-помощник Cursor помогает программистам писать код и поддерживает работу с разными моделями, включая решения OpenAI, Anthropic и Google. За использование сторонних моделей стартап платит им значительные комиссии, и развитие собственной Composer должно частично снизить эту зависимость и оставить большую долю выручки внутри компании.

