Израильский стартап создает ИИ-агентов, знающих местные законы, обычаи и культуру

Стартап Wonderful, основанный в начале 2025 года, разработал платформу, которая позволяет корпорациям создавать, развертывать и управлять ИИ-агентами, обслуживающими клиентов через голосовые звонки, чат и электронную почту на любом языке и в любом культурном контексте.

ИИ-агенты, создаваемые Wonderful, не просто переводят речь, они адаптируют тон, формулировки и поведение в соответствии с местными обычаями, давая глобальным корпорациям возможность обслуживать клиентов так, как будто на каждом рынке работает своя команда и выполнена глубокая локализация.

Wonderful развертывает ИИ-агента вместе с заказчиком, и адаптирует агента для всех внутренних процессов. Затем ИИ-агент выходит на внешний рынок как представитель заказчика, но Wonderful продолжает поддерживать работу агента, постепенно передавая его сопровождение заказчику.

Системы Wonderful уже обрабатывает десятки тысяч сложных взаимодействий ежедневно – от разрешения споров по счетам до обновления данных аккаунтов, диагностики проблем и планирования встреч. Wonderful сообщает о показателях разрешения проблем выше 80%.

С момента последнего раунда финансирования компания вышла на рынки многих европейских стран и ОАЭ. В следующем году Wonderful планирует выход в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Поскольку платформа Wonderful глубоко интегрируется с существующим программным обеспечением заказчиков и может быть адаптирована под конкретный рынок, ИИ-агенты готовы браться за новые задачи. Рассматриваются приложения по обучению сотрудников, поддержке продаж, соблюдении новых требований регуляторов и многим другим корпоративным задачам.

Во время серии А стартап привлек $100 миллионов. Это произошло через четыре месяца после посевного раунда на $34 миллиона, в результате финансирование составило $134 миллиона – для компании, которой еще нет года, это значительный показатель.