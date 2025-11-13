Израильская компания разработала ИИ-хакера для проверки защищенности корпоративной инфраструктуры

Стартап Tenzai разработал платформу на базе ИИ, которая имитирует действия хакеров для непрерывного поиска уязвимостей. Компания привлекла $75 миллионов уже в посевном раунде.

Компания Tenzai создала платформу автоматизированного тестирования проникновений в инфраструктуру. Платформа использует ИИ-агентов для поиска уязвимостей в программном обеспечении. В отличие от традиционных методов, когда такие проверки проводятся периодически вручную высококвалифицированными специалистами, решение Tenzai работает непрерывно и автоматически.

Современная разработка программного обеспечения происходит быстрее, чем успевает за ней кибербезопасность. Крупные технологические компании сообщают, что более 30% их нового кода теперь генерируется ИИ, а предприятия развертывают обновления в производственную среду несколько раз в день. При этом тестирование на проникновение по-прежнему проводится только время от времени, а это означает, что приложения работают без достаточной проверки, оставляя злоумышленникам возможность первыми обнаружить уязвимости.

Платформа Tenzai активно исследует системы, находит слабые места в защите и помогает устранить уязвимости. Это позволяет усилить периодическую проверку человеком непрерывным мониторингом.

Компанию основали ветераны кибербезопасности ЦАХАЛа. Посевной раунд в $75 миллионов – это крупнейший посевной раунд в истории Израиля. Компания Tenzai планирует начать продажи своего продукта в начале следующего года и уже работает с несколькими крупными мировыми компаниями.