"Эвен Кейсар" закрывает последний завод в Израиле

Через два года после закрытия завода в кибуце Сдот Ям компания "Эвен Кейсар", производящая столешницы из синтетического камня объявила о закрытии своего второго завода в Израиле – в промышленной зоне Бар-Лев на севере страны.

200 работников завода будут уволены.

Напомним, что компания, акции которой на пике оценивались в 2 миллиарда долларов, в 2022 году закрыла оказавшийся нерентабельным завод в Джорджии, США, уволив 200 работников, а в 2023 году – свой первый израильский завод в Сдот-Ям, уволив 150 работников.

После закрытия завода в промзоне Бар-Лев у компании, цена которой упала до 36 миллионов долларов, останется только завод в индийском Бангалоре.