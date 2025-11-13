x
13 ноября 2025
|
последняя новость: 12:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 ноября 2025
|
13 ноября 2025
|
последняя новость: 12:26
13 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Эвен Кейсар" закрывает последний завод в Израиле

Галилея
Рынок труда
время публикации: 13 ноября 2025 г., 11:38 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 11:38
"Эвен Кейсар" закрывает последний завод в Израиле
Wikipedia.org. Фото: www.caesarstone.ru

Через два года после закрытия завода в кибуце Сдот Ям компания "Эвен Кейсар", производящая столешницы из синтетического камня объявила о закрытии своего второго завода в Израиле – в промышленной зоне Бар-Лев на севере страны.

200 работников завода будут уволены.

Напомним, что компания, акции которой на пике оценивались в 2 миллиарда долларов, в 2022 году закрыла оказавшийся нерентабельным завод в Джорджии, США, уволив 200 работников, а в 2023 году – свой первый израильский завод в Сдот-Ям, уволив 150 работников.

После закрытия завода в промзоне Бар-Лев у компании, цена которой упала до 36 миллионов долларов, останется только завод в индийском Бангалоре.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 мая 2023

"Эвен Кейсар" закрывает завод в кибуце Сдот-Ям и увольняет 120 работников