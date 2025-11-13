Земельное управление согласовало льготы для строительства мегакампуса NVIDIA в Кирьят-Тивоне

В канцелярии руководства Земельного управления состоялось заседание с участием генеральных директоров Управления планирования, министерства транспорта, "Электрической компании" и представителей высшего руководства корпорации NVIDIA.

Как сообщает портал Ynet, на заседании был согласован пакет льгот для строительства мегакампуса NVIDIA в Кирьят-Тивоне.

По итогам заседания на рассмотрение Совета Земельного управления будет вынесено предложение о предоставлении NVIDIA скидки в размере 51% от стоимости участка, выделенного для строительства кампуса. Стоимость скидки – несколько десятков миллионов шекелей.

Предоставление скидки аргументируется тем, что кампус корпорации, в котором будут работать 8000 человек, обеспечит открытие в районе значительного количества дополнительных предприятий в различных областях, которые будут обслуживать его

По условиям предлагаемого договора кампус должен быть возведен в семилетний срок с опцией аргументированной отсрочки на три года.

Скорее всего участок будет расположен на западной окраине Кирьят-Тивона, в непосредственной близости от развязки Амаким на Трансизраильском шоссе и железной дороги.