Nvidia расширяется в Израиле: вскоре новый кампус открывается в Беэр-Шеве

время публикации: 26 октября 2025 г., 08:06
Nvidia расширяется в Израиле: вскоре новый кампус открывается в Беэр-Шеве
Мэрия Беэр-Шевы подтвердила планы Nvidia значительно расширить местный офис компании и нанять сотни новых сотрудников, пишет "Калькалист".

Для размещения сотрудников Nvidia готовится новый кампус в технопарке. Ввод первой очереди запланирован в первой половине 2026 года.

Детали проекта обсуждались во время сентябрьского визита руководителей Nvidia в район инноваций Беэр-Шевы, где им представили инфраструктурные проекты и план развития парка.

Nvidia параллельно продвигает мегапроект нового кампуса на севере Израиля и расширяет площадки в центре.

Ожидается, что в течение ближайших нескольких лет в израильские подразделения Nvidia будут приняты на работу тысячи новых сотрудников.

