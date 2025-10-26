Nvidia расширяется в Израиле: вскоре новый кампус открывается в Беэр-Шеве
время публикации: 26 октября 2025 г., 08:06 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 08:08
Мэрия Беэр-Шевы подтвердила планы Nvidia значительно расширить местный офис компании и нанять сотни новых сотрудников, пишет "Калькалист".
Для размещения сотрудников Nvidia готовится новый кампус в технопарке. Ввод первой очереди запланирован в первой половине 2026 года.
Детали проекта обсуждались во время сентябрьского визита руководителей Nvidia в район инноваций Беэр-Шевы, где им представили инфраструктурные проекты и план развития парка.
Nvidia параллельно продвигает мегапроект нового кампуса на севере Израиля и расширяет площадки в центре.
Ожидается, что в течение ближайших нескольких лет в израильские подразделения Nvidia будут приняты на работу тысячи новых сотрудников.
