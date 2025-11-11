Израильский производитель чипов и памяти бросает вызов ИИ-серверам Nvidia

Стартап Majestic Labs разработал сервер для ИИ с памятью в тысячу раз больше, чем у серверов с традиционной архитектурой. Стартап привлек $100 миллионов.

Majestic Labs предлагает принципиально новую архитектуру серверов для ИИ. Архитектура Majestic Labs решает одну из главных проблем современных ИИ-серверов – ограниченную и дорогую память. Сегодня в ИИ-серверах используется память прямо на чипе Nvidia, но она ограничена максимум 192 гигабайтами. Для выполнения ресурсоемких задач, таких как генерация видео, этого уже не хватает.

Majestic Labs построила систему, позволяющую подключать к каждому процессору сотни терабайт памяти с высокой пропускной способностью, что примерно в 1000 раз превышает существующие показатели. Это значительно расширяет возможности по работе с современными крупными языковыми моделями и задачами AI, требующими огромных объемов данных. Память на чипе Nvidia – очень быстрая, и для обучения моделей, где важна высокая скорость, у памяти на чипе сегодня нет альтернативы. Но при выполнении задания можно обойтись меньшей скоростью.

Majestic Labs создала собственный комплексный серверный продукт с разработанным в Израиле процессором и новым дизайном. По заявлению Majestic Labs, их решение позволяет увеличить вычислительную производительность сервера более чем в 50 раз при значительном снижении энергопотребления. Благодаря увеличенной внешней памяти удается избежать больших затрат на покупку дорогостоящих GPU. Как считают создатели Majestic Labs, сегодня компаниям приходится покупать все новые и новые процессоры, даже в тех случаях, когда процессорной мощности достаточно, потому что, что не хватает памяти. Это нерационально, но Nvidia не торопится решать проблему, поскольку она заинтересована в продаже процессоров.

Система Majestic Labs программируемая и гибкая, что позволяет ей адаптироваться к требованиям растущих AI-моделей и масштабироваться в огромных пределах, чего не обеспечивает нынешняя инфраструктура. Решение Majestic Labs уже заинтересовало крупных заказчиков. Компания планирует развертывание продукта к 2027 году.

В ноябре 2025 года Majestic Labs успешно завершила раунд финансирования Series A на сумму $90 миллионов, который последовал за посевным раундом в $10 миллионов, сообщает экономическое издание "Глобс". Оценка компании по неофициальным данным составляет $300-400 миллионов.