Нобелевская премия мира присуждена Марии Корине Мачадо

В пятницу, 10 октября, в Осло Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира 2025 года.

Премия присуждена Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Мария Корина Мачадо родилась 7 октября 1967 года в Каракасе, Венесуэла. Воспитывалась в католической традиции. Окончила частную школу в Венесуэле, затем училась в школах-интернатах в США, совершила несколько поездок по странам Европы. Окончила Католический университет Андреса Бельо по специальности промышленного машиностроения, имеет степень магистра в области финансов Института перспективных исследований в области управления в Каракасе. В 1992 году Мачадо основала благотворительный Фонд Атенеа, средства которого были направлены на помощь детям-сиротам и беспризорным детям Каракаса. Работала в автомобильной промышленности, в 1993 году вернулась в Каракас. В 2011-2014 годах являлась депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы. Была кандидатом в президенты Венесуэлы на выборах 2012 года. Считалась одной из ведущих фигур во время венесуэльских протестов 2014 года против правительства Николаса Мадуро. В 2014-м была удостоена премии за демократию имени Чарльза Манатта, присужденной Международным фондом избирательных систем (IFES). В 2024-м была удостоена премии имени Сахарова, совместно с Эдмундо Гонсалесом. Считается одним из лидеров венесуэльской оппозиции.

13 октября назовут лауреатов премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Напомним, что в прошлом году Нобелевская премия мира была присуждена японской организации Nihon Hidankyo "за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда больше не должно быть применено".

Лауреаты Нобелевской премии 2025 года

В области медицины и физиологии. Мэри Э. Бранкоу (США), Фред Рамсделл (США) и Шимон (Симон) Сакагучи (Япония) "за открытия, касающиеся периферической иммунологической толерантности".

В области физики. Джон Кларк (Великобритания-США), Мишель Деворе (Франция-США) и Джон Мартинис (США) "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

В области химии. Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Великобритания-Австралия), Омар Яги (Иордания-США) "за разработку металлорганических структур".

Премия по литературе. Ласло Краснахоркаи (Венгрия) "за его захватывающее и визионерское творчество, которое, посреди апокалиптического ужаса, заново утверждает силу искусства".

Премия мира. Мария Корина Мачадо "за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".