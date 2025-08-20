Тель-Авивская биржа представила два новых фондовых индекса

Тель-Авивская биржа ценных бумаг запустила торги по двум новым индексам "ТА-Банки 5 равновзвешенный" и "ТА-Банки и Страхование равновзвешенный".

Целью создания новых индексов является расширение доступа к инвестициям в банковский и страховой сектора на фоне роста классических индексов "ТА-Страхование" и "ТА-Банки 5" на 200% и на 80% соответственно за последний год, при том, что ТА-35 вырос за этот период на 46%.

Речь идет об индексах, в которых вес всех акций распределяется так, что каждая имеет одинаковый вес, в отличие от классических индексов, где доля каждой акции основана на рыночной капитализации компании (до определенного заранее установленного предельного веса).

Это не первые равновзвешенные индексы на TASE. В числе прочих, в Тель-Авиве торгуются индексы "ТА-125 равновзвешенный", "ТА-90 равновзвешенный с учетом доходности", "ТА-SME60 равновзвешенный с учетом доходности".