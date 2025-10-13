x
13 октября 2025
Экономика

Европейский совет работников Zara требует прекратить деятельность в Израиле

время публикации: 13 октября 2025 г., 07:43 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 07:43
Todd Williamson/Invision/AP

Европейский рабочий комитет компании Inditex, материнской компании Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и других брендов модной одежды, обратился к штаб-квартире компании с требованием отменить франшизы в Израиле из-за гуманитарного кризиса в Газе.

По данным Inditex, по состоянию на конец 2024 года она управляла в Израиле 82 магазинами, все - через франчайзинговое соглашение.

По словам председателя рабкома Хулио Альгасара, который беседовал с "Economía Digital Galicia", Inditex сообщила профсоюзу, что «запрос был передан руководству".

"Мы четко заявили, что необходимо разорвать коммерческие отношения с франчайзи. Они могут расторгнуть контракт. Конечно, это будет стоить им больших денег, но они должны это сделать", - отметил Альгарас.

Экономика
