Резко возросло число кибератак на "обычные" израильские компании

Национальное управление кибербезопасности Израиля опубликовало отчет за 2024 год. Согласно этому документу, в прошлом году значительно выросло число кибератак на "обычные" компании, не связанные с оборонными и государственными структурами.

По сравнению с 2023-м число таких атак выросло в 2024-м на 24% – их было около 17 тысяч, пишет "Калькалист". Больше всего атак пришлись на финансовые компании и медучреждения (включая больницы).

В 2025-м тренд сохраняется, причем качество атак "поднялось на ступень выше", отмечается в публикации "Калькалиста".

Управление призывает бизнес усиливать защиту e-mail и VPN, отрабатывать резервирование и планы реакции на атаки.