Умер знаменитый модельер Джорджо Армани

4 сентября в возрасте 91 года умер Джорджо Армани – знаменитый итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии.

Последние недели жизни он провел в своем доме в Милане.

Джорджо Армани. Фотогалерея

Джорджо Армани родился 11 июля 1924 года в Пьяченце, на севере Италии (недалеко от Милана). В 1949 году переехал с семьей в Милан, где окончил среднюю школу имени Леонардо да Винчи. Поступил на медицинский факультет Миланского университета, но через два года бросил учебу. Работал помощником фотографа, потом служил в армии. После демобилизации устроился работать в миланский универмаг "Ринашенте", проработав там до 1964 года.

В 1961 году Армани стал ассистентом модельера Нино Черутти. В его компании по выпуску мужской одежды "Хитман" Армани работал над шитьём, кроем и построением лекал в течение следующих шести лет, после чего некоторое время работал стилистом у таких модельеров как Унгаро и Дзенья. Начиная с 1970 года создавал модели одежды для нескольких итальянских марок.

В середине 70-х Джорджо Армани впервые представил коллекцию под собственным именем. В 1975 году друг Армани, архитектор Серджио Галеотти уговорил его открыть свою компанию и взял на себя ее финансовое руководство. В 1980-1981 годах были созданы подразделения Giorgio Armani USA, Emporio Armani и Armani Jeans.

1982 году, подписав соглашение с корпорацией L'Oreal, компания Giorgio Armani S.p.A. выпустила первый женский парфюм Armani Le Parfum, а затем мужской – Armani Eau Pour Homme. Линейка парфюма под брендом Армани непрерывно расширяется.

В 1989 году открыл свои магазины в Лондоне. В 2005 году запустил собственную линию одежды от кутюр – Armani Prive.

В 2016 году Джорджо Армани заявил о своём намерении отказаться от натурального меха в пользу окружающей среды и диких животных.