Из-за забастовки зарплатных отделов министерств госслужащие получат только базовую зарплату

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") объявила забастовочные санкции в работе зарплатных отделов в министерствах и ведомствах, в рамках которых госслужащим будет выплачиваться только базовая зарплата.

Также отделы не будут принимать посетителей и отвечать на телефонные звонки.

Поскольку в большинстве случаев зарплата работников состоит из базовой зарплаты и различных надбавок и доплат, которые могут составлять десятки процентов от общей суммы.

Причина забастовки – требование улучшения условий труда в связи с ростом нагрузки и затягивание переговоров со стороны министерства финансов.