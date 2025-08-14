x
14 августа 2025
Экономика

Из-за забастовки зарплатных отделов министерств госслужащие получат только базовую зарплату

Забастовка
время публикации: 14 августа 2025 г., 20:21 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 20:21
Tomer Neuberg/Flash90

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") объявила забастовочные санкции в работе зарплатных отделов в министерствах и ведомствах, в рамках которых госслужащим будет выплачиваться только базовая зарплата.

Также отделы не будут принимать посетителей и отвечать на телефонные звонки.

Поскольку в большинстве случаев зарплата работников состоит из базовой зарплаты и различных надбавок и доплат, которые могут составлять десятки процентов от общей суммы.

Причина забастовки – требование улучшения условий труда в связи с ростом нагрузки и затягивание переговоров со стороны министерства финансов.

