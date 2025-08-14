Из-за забастовки зарплатных отделов министерств госслужащие получат только базовую зарплату
время публикации: 14 августа 2025 г., 20:21 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 20:21
Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") объявила забастовочные санкции в работе зарплатных отделов в министерствах и ведомствах, в рамках которых госслужащим будет выплачиваться только базовая зарплата.
Также отделы не будут принимать посетителей и отвечать на телефонные звонки.
Поскольку в большинстве случаев зарплата работников состоит из базовой зарплаты и различных надбавок и доплат, которые могут составлять десятки процентов от общей суммы.
Причина забастовки – требование улучшения условий труда в связи с ростом нагрузки и затягивание переговоров со стороны министерства финансов.