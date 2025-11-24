x
24 ноября 2025
|
последняя новость: 17:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2025
|
24 ноября 2025
|
последняя новость: 17:21
24 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Банк Израиля понизил учетную ставку до 4,25%: с предыдущего снижения прошло два года

Банк Израиля
время публикации: 24 ноября 2025 г., 16:43 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 16:43
Банк Израиля понизил учетную ставку до 4,25%: с предыдущего снижения прошло два года
Yonatan Sindel/Flash90

Банк Израиля принял решение снизить учетную ставку в экономике на 0,25%, с 4,5% до 4,25%. Это произошло почти через два года после предыдущего снижения в январе 2024 года и спустя примерно год и три месяца после того, как центробанки ключевых западных стран начали цикл снижения учетной ставки.

Свое решение в Банке Израиля объяснили снижением темпов инфляции, восстановлением экономической активности в третьем квартале текущего года, стабилизацией ситуации после вступления в силу прекращения огня в секторе Газы и другими положительными тенденциями.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 ноября 2025

"Послевоенная" экономика: крепкий шекель, борьба минфина и минобороны, фантазии о реформах. Обзор
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 октября 2025

О перспективах послевоенной экономики и о предвыборном госбюджете. Обзор
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 октября 2025

Инфляция в Израиле замедлилась до 2,5%
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 октября 2025

Банк Израиля опроверг слухи о внеплановом совещании по учетной ставке