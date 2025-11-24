Банк Израиля понизил учетную ставку до 4,25%: с предыдущего снижения прошло два года

Банк Израиля принял решение снизить учетную ставку в экономике на 0,25%, с 4,5% до 4,25%. Это произошло почти через два года после предыдущего снижения в январе 2024 года и спустя примерно год и три месяца после того, как центробанки ключевых западных стран начали цикл снижения учетной ставки.

Свое решение в Банке Израиля объяснили снижением темпов инфляции, восстановлением экономической активности в третьем квартале текущего года, стабилизацией ситуации после вступления в силу прекращения огня в секторе Газы и другими положительными тенденциями.