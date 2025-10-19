Автобусная компания "Эгед" запустила новое приложение для оплаты проезда

Автобусная компания "Эгед" представила новое мобильное приложение egg, предназначенное для планирования поездок и оплаты общественного транспорта. Издание The Marker отмечает, что приложение работает на основе технологической платформы израильской компании HopOn и не содержит рекламы.

Запуск нового приложения происходит на фоне подготовки к утверждению министерством транспорта соглашения с автобусными компаниями (за исключением "Эгед" и "Дан"), которое предусматривает продление их лицензий на четыре года и выплату бонусов за каждую дополнительную валидацию проезда.

В 2030 году рынок общественных перевозок будет полностью открыт для конкуренции. Ожидается, что компания "Эгед" лишится части маршрутов. Согласно планам, доля "Эгеда" и "Дана" не должна превышать 25% от общих перевозок по стране и не более 50% – в пределах крупных городов.

Новое приложение позволяет получать информацию о маршрутах всех автобусных компаний и связаться со службой поддержки без звонка в колл-центр. Кроме того, через приложение можно купить билеты на рейсы в Эйлат.