x
19 октября 2025
|
последняя новость: 18:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 октября 2025
|
19 октября 2025
|
последняя новость: 18:04
19 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Автобусная компания "Эгед" запустила новое приложение для оплаты проезда

Транспорт
Мин.транспорта
время публикации: 19 октября 2025 г., 17:28 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 17:28
Автобусная компания "Эгед" запустила новое приложение для оплаты проезда
Flash90

Автобусная компания "Эгед" представила новое мобильное приложение egg, предназначенное для планирования поездок и оплаты общественного транспорта. Издание The Marker отмечает, что приложение работает на основе технологической платформы израильской компании HopOn и не содержит рекламы.

Запуск нового приложения происходит на фоне подготовки к утверждению министерством транспорта соглашения с автобусными компаниями (за исключением "Эгед" и "Дан"), которое предусматривает продление их лицензий на четыре года и выплату бонусов за каждую дополнительную валидацию проезда.

В 2030 году рынок общественных перевозок будет полностью открыт для конкуренции. Ожидается, что компания "Эгед" лишится части маршрутов. Согласно планам, доля "Эгеда" и "Дана" не должна превышать 25% от общих перевозок по стране и не более 50% – в пределах крупных городов.

Новое приложение позволяет получать информацию о маршрутах всех автобусных компаний и связаться со службой поддержки без звонка в колл-центр. Кроме того, через приложение можно купить билеты на рейсы в Эйлат.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 октября 2025

Опубликован ежегодный отчет госконтролера в сфере экономики и образования
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 октября 2025

Оппозиция начала продвижение закона, разрешающего работу Uber в Израиле