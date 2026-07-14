"Пелефон" пытается купить виртуального сотового оператора Wecom

Сотовый оператор "Пелефон" из группы "Безек" подписал необязывающий меморандум о покупке виртуального сотового оператора Wecom за 265 миллионов шекелей.

Сделка, в случае ее реализации, позволит "Пелефон" увеличить свою долю рынка на 2,6% до 26,1% и обойти компанию "Партнер" (у крупнейшего оператора, "Селком", 32%).

Вместе с тем, вероятность реализации сделки на данный момент невелика, как из-за того, что Wecom работает на инфраструктуре "Селком" – прямого конкурента "Пелефон", так и из-за политики министерства связи, выступающего против любых шагов, способных нанести ущерб конкуренции на рынке сотовой связи.

Ранее "Пелефон" пытался купить HOT Mobile, однако владелец, компания HOT, отклонила предложение именно из-за низкой вероятности его реализации.