В Герцлии рабочий получил тяжелые травмы при ремонте дома

В Герцлии 53-летний рабочий получил тяжелые травмы конечностей при работе с дисковой пилой. Инцидент произошел во время ремонта в частном доме.

Сообщение поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 20:20. Медики остановили кровотечение и доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в больницу "Ихилов". Парамедики отмечают, что в момент оказания помощи мужчина находился в сознании.