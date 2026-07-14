В Герцлии рабочий получил тяжелые травмы при ремонте дома
время публикации: 14 июля 2026 г., 21:38 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 21:38
В Герцлии 53-летний рабочий получил тяжелые травмы конечностей при работе с дисковой пилой. Инцидент произошел во время ремонта в частном доме.
Сообщение поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 20:20. Медики остановили кровотечение и доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в больницу "Ихилов". Парамедики отмечают, что в момент оказания помощи мужчина находился в сознании.
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