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Израиль

В Герцлии рабочий получил тяжелые травмы при ремонте дома

Мада
время публикации: 14 июля 2026 г., 21:38 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 21:38
В Герцлии рабочий получил тяжелые травмы при ремонте дома
Пресс-служба МАДА

В Герцлии 53-летний рабочий получил тяжелые травмы конечностей при работе с дисковой пилой. Инцидент произошел во время ремонта в частном доме.

Сообщение поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 20:20. Медики остановили кровотечение и доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в больницу "Ихилов". Парамедики отмечают, что в момент оказания помощи мужчина находился в сознании.

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