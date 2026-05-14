НХЛ. "Колорадо" вышел в полуфинал Кубка Стэнли
время публикации: 14 мая 2026 г., 09:46 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 09:46
"Колорадо Эвеланш" вышел в полуфинал Кубка Стэнли (финал Западной конференции НХЛ).
В пятом матче серии "Колорадо" в овертайме победил "Миннесоту" 4:3.
Счет в серии 4:1.
После первого периода "Миннесота" вела в счете 3:0.
На 59-й минуте Нейтан Маккиннон сравнял счет. На 64-й минуте Бретт Кулак забил победный гол.
Еврейский защитник "Миннесоты" Куинн Хьюз сделал результативную передачу.
