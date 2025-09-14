x
14 сентября 2025
Экономика

Автопродажи в Израиле в первой половине 2025 года: доля гибридов и электрокаров более 50%

Автомобили
время публикации: 14 сентября 2025 г., 06:58 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 07:08
Автопродажи в Израиле в первой половине 2025 года: доля гибридов и электрокаров более 50%
Yehuda Ben Itach/Flash90

По данным отраслевой статистики автомобильного рынка в Израиле, в январе-июне 2025 года на гибриды пришлось примерно 27% всех новых регистраций, а на plug-in гибриды (гибридные транспортные средства, оснащенные как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем с большой аккумуляторной батареей) – около 9%.

При этом в секторе электромобилей идет "ценовая война": импортеры и дилеры активно снижают ценники и запускают акции, чтобы разгрузить склады – израильские экономические издания отмечают "резкое удешевление" ряда моделей и агрессивные промо-кампании.

Всего в Израиле в первом полугодии 2025 года было продано почти 160 тысяч новых автомобилей и электрокаров. Из них продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями составили примерно 48%, гибриды (HEV) – 27%, электромобили (BEV) – более 16%, plug-in гибриды (PHEV) – 9%.

Уровень продаж автомобилей и электрокаров в Израиле в первом полугодии 2025 года примерно на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года, но более чем на 8% ниже по сравнению с первым (довоенным) полугодием 2023 года.

Экономика
