09 сентября 2025
09 сентября 2025
Экономика

Аресты в крупнейшем параллельном импортере автомобилей в Израиле по подозрению в мошенничестве

Мошенничество
Автомобили
время публикации: 09 сентября 2025 г., 07:10 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 07:15
Аресты в крупнейшем параллельном импортере автомобилей в Израиле по подозрению в мошенничестве
Chaim Goldberg/Flash90

Следователи полиции Израиля и управления по надзору за рынком ценных бумаг провели в понедельник, 8 сентября, обыски в офисах компании "Отомакс" и в домах членов ее руководства.

"Отомакс" – крупнейшее в Израиле агентство, занимающееся параллельным импортом автомобилей (то есть импортом без эксклюзивного соглашения с производителем).

Следователи задержали замгендиректора компании по торговле и закупкам Хаима Леви, замгендиректора по развитию бизнеса Томера Леви (оба – сыновья гендиректора Даниэля Леви, которому принадлежат 14% акций агентства), и финансового директора компании Яару Альфи. После допроса они были доставлены в мировой суд Петах-Тиквы, который продлил срок их ареста.

Согласно данным расследования, которое ведется департаментом полиции по борьбе с экономической преступностью совместно с управлением по надзору за рынком ценных бумаг, руководство "Отомакс" подозревается в мошенничестве с целью завышения финансовых показателей компании посредством фиктивных отчётов о проведении сделок параллельного импорта в период между 2022 и 2024 годами.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
