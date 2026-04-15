15 апреля 2026
последняя новость: 16:32
15 апреля 2026
15 апреля 2026
последняя новость: 16:32
15 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Курс валют в Израиле 15 апреля 2026 года: доллар впервые за 30 лет падал ниже трех шекелей

Курсы валют
время публикации: 15 апреля 2026 г., 15:43 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 15:56
Курс валют в Израиле 15 апреля 2026 года: доллар и евро продолжили падение
Банк Израиля сообщает, что в среду, 15 апреля, валютные торги завершились дополнительным понижением курсов доллара и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара упал на 0,166% и составил 3,014 шекеля за $1, а в ходе торгового дня курс доллара опускался ниже трех шекелей, впервые за последние 30 лет. Курс евро упал на 0,334% и составил 3,550 шекеля за €1.

Отметим, что курс доллара по отношению к шекелю в настоящее время самый низкий как минимум с 1995 года, то есть за весь период, по которому Банк Израиля публикует сопоставимый ряд представительских курсов в нынешнем формате. Курс евро самый низкий за очень длительный период – фактически с момента введения евро.

Экономика
