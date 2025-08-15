Белый дом рассматривает покупку доли акций Intel

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность приобретения доли акций корпорации Intel, чтобы помочь ей в строительстве завода по производству чипов в Огайо, застрявшем из-за трудностей, с которыми столкнулась корпорация, сообщает Bloomberg.

После этого сообщения акции Intel подорожали на 7,4%.

В завод, строительство которого Intel анонсировал в 2022 году, планировалось вложить 20 миллиардов долларов на первом этапе с потенциалом расширения еще на 80 миллиардов долларов. Однако в прошлом году руководство концерна было вынуждено объявить об отмене планов по строительству заводов в Германии и Польше и о замедлении строительства заводов в Огайо и в Израиле.

Напомним, что ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп призвал генерального директора Intel Лип-Бу Тана, однако после встречи с ним изменил свое мнение, похвалив топ-менеджера и написав написал в своей социальной сети Truth Social: "Встреча была очень интересной. Тан и члены моего кабинета собираются провести время вместе и принести мне предложения на следующей неделе".