x
15 августа 2025
|
последняя новость: 08:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2025
|
15 августа 2025
|
последняя новость: 08:16
15 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Белый дом рассматривает покупку доли акций Intel

Дональд Трамп
Полупроводники
время публикации: 15 августа 2025 г., 07:12 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 07:14
Белый дом рассматривает покупку доли акций Intel
Yonatan Sindel/Flash90

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность приобретения доли акций корпорации Intel, чтобы помочь ей в строительстве завода по производству чипов в Огайо, застрявшем из-за трудностей, с которыми столкнулась корпорация, сообщает Bloomberg.

После этого сообщения акции Intel подорожали на 7,4%.

В завод, строительство которого Intel анонсировал в 2022 году, планировалось вложить 20 миллиардов долларов на первом этапе с потенциалом расширения еще на 80 миллиардов долларов. Однако в прошлом году руководство концерна было вынуждено объявить об отмене планов по строительству заводов в Германии и Польше и о замедлении строительства заводов в Огайо и в Израиле.

Напомним, что ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп призвал генерального директора Intel Лип-Бу Тана, однако после встречи с ним изменил свое мнение, похвалив топ-менеджера и написав написал в своей социальной сети Truth Social: "Встреча была очень интересной. Тан и члены моего кабинета собираются провести время вместе и принести мне предложения на следующей неделе".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 07 августа 2025

Дональд Трамп потребовал отставки гендиректора Intel Лип-Бу Тана
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 июля 2025

Intel продаст акции Mobileye на миллиард долларов