Дональд Трамп потребовал отставки гендиректора Intel Лип-Бу Тана

Президент США Дональд Трамп 7 августа потребовал отставки генерального директора Intel Лип-Бу Тана (Чэнь Лиу) в связи с опасениями по поводу его связей с китайскими компаниями. Об этом пишет Axios.

Тан пытается переломить ситуацию в Intel в то время, когда власти США стремятся поддержать американскую индустрию производства микросхем, отмечается в публикации.

"Генеральный директор Intel находится в состоянии серьезного конфликта и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет", – написал Трамп на своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Корпорация Intel объявила о назначении Лип-Бу Тана новым главным исполнительным директором в марте 2025 года. Он вступил в должность, сменив временно исполняющих обязанности CEO Дэвида Зинснера и Мишель Джонстон Холтхаус. Зинснер остался главным финансовым директором компании, Холтхаус – главой подразделения Intel Products и исполнительным вице-президентом. Они вместе руководили компанией с декабря 2024 года, когда Пэт Гелсингер ушел в отставку.

Лип-Бу Тан возглавлял ИТ-компанию Cadence Design Systems с 2009 по 2021 год. За время его руководства выручка компании выросла более чем вдвое, а капитализация взлетела более чем в 30 раз. Тан вошел в совет директоров Intel в сентябре 2022 года и вышел из него в августе 2024 года.

Тан имеет степень бакалавра Наньянского технологического университета в Сингапуре и степень магистра Массачусетского технологического института (MIT).