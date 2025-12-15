Израиль открывает пять новых торгово-экономических представительств
Министр экономики Израиля Нир Баркат объявил об открытии пяти новых торгово-экономических представительств страны за рубежом в дополнение к 55 действующим.
Торговые атташе Израиля появятся в Аддис-Абебе, Белграде, Афинах, Буэнос-Айресе и Майами.
Задачей торгового атташе является продвижение израильского экспорта, налаживание экономического сотрудничества и организация совместных проектов, привлечение инвестиций и т.д.