x
15 декабря 2025
|
последняя новость: 20:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 декабря 2025
|
15 декабря 2025
|
последняя новость: 20:37
15 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израиль открывает пять новых торгово-экономических представительств

США
Импорт и экспорт
Африка
Аргентина
Греция
время публикации: 15 декабря 2025 г., 20:37 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 20:37
Израиль открывает пять новых торгово-экономических представительств
Avshalom Sassoni/Flash90

Министр экономики Израиля Нир Баркат объявил об открытии пяти новых торгово-экономических представительств страны за рубежом в дополнение к 55 действующим.

Торговые атташе Израиля появятся в Аддис-Абебе, Белграде, Афинах, Буэнос-Айресе и Майами.

Задачей торгового атташе является продвижение израильского экспорта, налаживание экономического сотрудничества и организация совместных проектов, привлечение инвестиций и т.д.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook