Экономика
Экономика

13-й канал ИТВ: из-за перехода на поминутные тарифы паркинги начали повышать цены



время публикации: 27 ноября 2025 г., 22:30 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 22:30
13-й канал ИТВ: из-за перехода на поминутные тарифы паркинги начали повышать цены
Nati Shohat/Flash90

1 декабря вступит в силу закон, обязывающий паркинги взимать плату за парковку поминутно, а не на почасовой или четвертьчасовой основе. Целью законопроекта было снизить расходы на парковку для тех, кому надо припарковаться на короткий промежуток времени.

Однако, как сообщает 13-й канал ИТВ, многие частные паркинги в связи с этим повысили стоимость минуты парковки, что в итоге приведет к существенному повышению стоимости часа парковки.

В отличие от них, муниципальные паркинги, в основном, сохранят старые тарифы.

