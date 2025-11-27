13-й канал ИТВ: из-за перехода на поминутные тарифы паркинги начали повышать цены

1 декабря вступит в силу закон, обязывающий паркинги взимать плату за парковку поминутно, а не на почасовой или четвертьчасовой основе. Целью законопроекта было снизить расходы на парковку для тех, кому надо припарковаться на короткий промежуток времени.

Однако, как сообщает 13-й канал ИТВ, многие частные паркинги в связи с этим повысили стоимость минуты парковки, что в итоге приведет к существенному повышению стоимости часа парковки.

В отличие от них, муниципальные паркинги, в основном, сохранят старые тарифы.