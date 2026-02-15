x
15 февраля 2026
Экономика

Израиль и США создают совместное подразделение по борьбе с контрабандой

Контрабанда
Налоги
время публикации: 15 февраля 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 21:26
AP Photo/Kin Cheung

Налоговое управление Израиля объявило о подписании договора о сотрудничестве со Службой таможенного и пограничного контроля США.

В рамках договора будет создано совместное подразделение, которое будет отвечать за обмен информацией и анализ данных относительно движения товаров между странами.

Задача подразделения - выявление критических расхождений в торговой отчетности, которые могут свидетельствовать о таможенном мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, контрабанде, финансировании терроризма и отмывании денег через международную торговлю.

В ближайшие месяцы начнется процесс внедрения совместного механизма, обучения команд и передачи данных.

