Израиль и США создают совместное подразделение по борьбе с контрабандой
время публикации: 15 февраля 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 21:26
Налоговое управление Израиля объявило о подписании договора о сотрудничестве со Службой таможенного и пограничного контроля США.
В рамках договора будет создано совместное подразделение, которое будет отвечать за обмен информацией и анализ данных относительно движения товаров между странами.
Задача подразделения - выявление критических расхождений в торговой отчетности, которые могут свидетельствовать о таможенном мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, контрабанде, финансировании терроризма и отмывании денег через международную торговлю.
В ближайшие месяцы начнется процесс внедрения совместного механизма, обучения команд и передачи данных.