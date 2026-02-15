ЦАХАЛ: на севере Газы ликвидированы двое террористов

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на севере сектора Газы военные заметили в районе "желтой линии" нескольких боевиков, активность которых представляла немедленную угрозу для сил ЦАХАЛа.

ВВС ЦАХАЛа при наводке наземных сил ликвидировали двух террористов.

В сообщении армии подчеркивается, что силы ЦАХАЛа размещены в указанном районе в соответствии с соглашением, и они продолжат делать все необходимое для нейтрализации любой угрозы.