ЦАХАЛ: на севере Газы ликвидированы двое террористов
время публикации: 15 февраля 2026 г., 21:23 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 21:23
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на севере сектора Газы военные заметили в районе "желтой линии" нескольких боевиков, активность которых представляла немедленную угрозу для сил ЦАХАЛа.
ВВС ЦАХАЛа при наводке наземных сил ликвидировали двух террористов.
В сообщении армии подчеркивается, что силы ЦАХАЛа размещены в указанном районе в соответствии с соглашением, и они продолжат делать все необходимое для нейтрализации любой угрозы.
