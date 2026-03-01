"Эль-Аль" отменяет все рейсы до ночи вторника, продажи закрыты до 21 марта

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" и ее дочерняя компания Sun D'or в связи с указаниями служб безопасности и на фоне закрытия воздушного пространства Израиля сообщают об отмене всех рейсов, запланированных до понедельника, 2 марта, включая рейсы, которые должны были вылететь до 02:00 ночи между 2 и 3 марта и соответствующие им обратные рейсы.

Продажа билетов на рейсы "Эль-Аль" и Sun D'or закрыта вплоть до 21 марта, чтобы после открытия воздушного пространства в первую очередь обеспечить перебронирование для пассажиров "Эль-Аля", билеты которых были отменены из-за начала операции "Рычание льва", и как можно скорее вернуть их в Израиль в рамках эвакуационных рейсов.

Компания обещает самостоятельно уведомлять клиентов о предоставляемых им вывозных рейсах, на данном этапе нет необходимости переезжать в другой город мира, чтобы вернуться в Израиль.