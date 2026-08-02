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Израиль

Дело о голосовании в Кнессете: депутат Аскель дает показания в полиции

время публикации: 02 августа 2026 г., 10:52 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 10:53
Дело о голосовании в Кнессете: депутат Аскель дает показания в полиции
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Дело о голосовании в Кнессете: депутат Аскель дает показания в полиции
Chaim Goldberg/Flash90

Депутат Кнессета Шарен Аскель ("Ямин Мамлахти") дает свидетельские показания в Управлении полиции (ЛАХАВ-433).

Свидетельства даются в рамках расследования подозрений про делу о голосовании на должность государственного контролера.

Как сообщают СМИ, Аскель была вызвана для дачи показаний по инициативе юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

Следователи проверяют подозрение, согласно которому партия "Ликуд" представила в суд ложную декларацию, касавшуюся хода голосования. В "Ликуде" отвергают утверждение о том, что депутатов обязывали снимать на видео свое голосование и отправлять запись премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Ранее Аскель направила в БАГАЦ официальную декларацию о нарушениях в ходе голосования на должность государственного контролера. По утверждению Аскель, депутаты фракции "Тиква Хадаша" были обязаны зафиксировать свое голосование в поддержку адвоката Михаэля Рабело и направить видеозапись премьер-министру Биньямину Нетаниягу "в качестве свидетельства поддержки кандидата коалиции".

По словам Аскель, которая была предупреждена об ответственности за подачу ложной декларации, у фракции "Тиква Хадаша – Ямин Мамлахти" не было самостоятельной позиции по вопросу о кандидатуре нового государственного контролера, фракция не проводила обсуждения для ее формирования.

Израиль
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