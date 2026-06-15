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Экономика

Канцелярия Нетаниягу распорядилась ускорить реализацию программы развития арабского сектора

Криминал в арабском секторе
Итамар Бен-Гвир
Социальные проблемы
время публикации: 15 июня 2026 г., 06:56 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 07:01
Канцелярия Нетаниягу распорядилась ускорить реализацию программы развития арабского сектора
Yonatan Sindel/Flash90

Исполняющая обязанности генерального директора министерства главы правительства Дрорит Штайнмац остановила инициативу министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра социального равенства Май Голан, намеревавшихся забрать 1,4 млрд шекелей из программы "550" ("Такадум") – пятилетнего плана социально-экономического развития арабского общества.

Формальным поводом для инициативы, активно продвигавшейся двумя министрами, была борьба с организованной преступностью в арабском секторе.

После серии консультаций в письме руководителям министерств Штайнмац написала, что "соответствующие бюджеты утверждены к использованию без промедления", и потребовала "дать профильным специалистам министерств указание максимально ускорить реализацию программ, предусмотренных решением правительства №550".

Пятилетние программы экономического и социального развития арабского сектора реализуются с 2016 года. Первая программа ("922") направила в сектор около 13,5 млрд шекелей в 2016-2020 годах. Программа "550", принятая правительством Беннета-Лапида на 2022-2026 годы, изначально предусматривала 32,5 млрд шекелей, однако после вычета средств на борьбу с организованной преступностью, а также ассигнований для друзской и бедуинской общин реальный объем составил около 23 млрд шекелей.

С момента своего назначения в январе 2024 года Голан планомерно добивалась сокращения программы. В конце 2025 года она инициировала перевод 2,6 млрд шекелей из средств программы в министерство национальной безопасности. В итоге в 2025 году ей удалось перевести лишь 160 млн шекелей.

Экономика
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