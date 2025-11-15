x
15 ноября 2025
Экономика

Умер один из владельцев легендарной израильской компании по производству масла

время публикации: 15 ноября 2025 г., 15:21 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 15:56
Умер один из владельцев легендарной израильской компании по производству масла
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В возрасте 85 лет скончался Джарис Джашан, один из владельцев легендарной израильской компании по производству оливкового масла "Осим кавод ле-тева – Джашан", сообщает "Исраэль а-Йом".

Он родился в 1940 году в Галилее, в семье из восьми человек. Джашан рассказывал, что его связь с оливковыми деревьями началась с рождения: еще ребенком он часто сбегал из дома и спал на маслобойне, а в юном возрасте изучил все детали бизнеса.

ККомпания была основана в 1863 году прадедом Джашана, и с тех пор, на протяжении семи поколений, семья продолжала выращивать, собирать и производить оливковое масло.

