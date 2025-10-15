x
15 октября 2025
15 октября 2025
Заканчивается запись на жилищную лотерею "Квартира со скидкой"

время публикации: 15 октября 2025 г., 07:57
Заканчивается запись на жилищную лотерею "Квартира со скидкой"
Michael Giladi/Flash90

15 октября – последний день регистрации на жилищную лотерею "Квартира со скидкой", на которой будет разыгрываться право на покупку квартиры на льготных условиях в 75 проектах в 21 населенном пункте.

На текущий момент на участие в лотерее записались более 140 тысяч семей. Наибольшим спросом пользуются проекты в Беэр-Яакове, на которые претендуют уже 48 тысяч семей, и в Раанане (около 40 тысяч семей).

Экономика
