Гадалка из Реховота приговорена к 1,5 годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов

Окружной суд Центрального округа в Лоде приговорил гадалку на кофе и картах Симону Абарджиль из Реховота к 1,5 годам тюремного заключения, 10 месяцам тюрьмы условно и штрафу в 100 тысяч шекелей.

Ранее Абарджиль была признана виновной в сокрытии от Налогового управления доходов в размере 2 миллиона шекелей.

Судья Дана Маршак-Мером, подчеркнувшая свое негативное впечатление от обвиняемой, "которая не сказала ни одного слова правды в суде", постановила, что намерение Абарджиль уклониться от уплаты подоходного налога и НДС, а также мошенничество в ее действиях были доказаны сверх всяческих сомнений.

В то же время судья оправдала Абарджиль по дополнительному обвинению, согласно которому после объявления себя банкротом она не сообщала назначенному судом доверительному управляющему обо всех своих доходах и расходах. Судья отметила, что только на этапе заключительных речей обвинению стало ясно, что правонарушения в силу банкротства, вменяемые обвиняемой в обвинительном заключении, больше не являются таковыми после вступления в силу закона о неплатежеспособности и экономической реабилитации от 2019 года.