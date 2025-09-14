В период войны экспорт Израиля снижается на фоне роста мирового торгового оборота

Экономическое издание "Калькалист" отмечает, что в 2023-2024 годах экспорт Израиля снижался на фоне роста мирового торгового оборота. Хотя в 2018-2022 годах израильский экспорт рос быстрее глобального.

По оценке центрального экономиста минфина, изменение тенденций совпало с периодом войны и политико-дипломатической изоляции, что усиливает дефицит бюджета и расходы на обслуживание долга, создавая риски для домохозяйств через цены и курс шекеля.

Как отмечается в публикации "Калькалиста", в 2025 году тренд сохраняется: за январь-август мировая торговля растет примерно вдвое быстрее, чем израильский экспорт.

Минфин предупреждает: в случае затягивания войны нагрузка на бюджет и процентные платежи продолжат увеличиваться – и "счет" в итоге оплатят израильские граждане.