БАГАЦ признал пенсионные надбавки офицеров и прапорщиков ЦАХАЛа не имеющими законного основания

Высший суд справедливости постановил, что надбавка начальника генерального штаба к пенсиям уходящих в отставку офицеров и прапорщиков является незаконной и должна быть отменена.

При этом судьи постановили, что военные пенсионеры, уже получившие надбавку, не должны будут возвращать ее, и их пенсионные условия останутся неизменными.

Постановление суда вступит в силу с 1 января 2026 года, если до тех пор Кнессет не примет закон, регулирующий выплату означенной надбавки.

В 2019 году НКО "Финансовая справедливость" обратилось в БАГАЦ с иском против автоматического предоставления уходящим в отставку кадровым офицерам и прапорщикам надбавки начальника генштаба к военной пенсии.

Для выяснения истоков появления надбавки начгенштаба пришлось проводить углубленную проверку, выявившую невнятное решение правительства от 1961 года, говорившее о возможности начгенштаба дать прибавку к пенсии в отдельных конкретных случаях.

В 2016 году проверка государственного контролера показала, что со временем надбавка стала едва ли не автоматической и начисляется 98% демобилизующихся.

В итоге демобилизующиеся по достижении 42 лет и более получают 6% надбавки к пенсии за 3 года срочной службы (что, по мнению минфина, также является необоснованным), а также 4%-19% надбавки начальника генштаба.

В министерстве обороны и в ЦАХАЛе пытаются узаконить автоматическую выплату надбавок.

На данный момент законопроект находится на рассмотрении комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, однако до этого комиссия по этике должна решить, смогут ли принимать участие в обсуждении три члена комиссии по иностранным делам, являющиеся высшими офицерами запаса, получающими надбавку начальника генштаба. Речь идет о бывшем начальнике генерального штаба генерал-лейтенанте запаса Бени Ганце, бригадном генерале запаса Шарон Нир и генерал-майоре запаса Элазаре Штерне.